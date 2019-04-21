​Аркадий Найдич сыграл вничью с Ароняном в супертурнире

20 апреля в городе Карлсруэ Германии начался шахматный супертурнир "Grenke Chess Classic".

Как передаёт Report, представляющий Азербайджан Аркадий Найдич в первом туре сыграл вничью с армянином Л.Ароняном.

Отметим, что Найдич сыграет во втором туре против россиянина Петра Свидлера.

Из пяти партий первого раунда соревнований победой одного из спортсменов завершилась только встреча действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена, и 14-летнего немца Винсента Каймера. Чтобы обыграть дебютанта чёрными фигурами, Карлсену потребовался 81 ход и 6 часов 42 минуты. Все остальные партии к этому моменту были завершены.

Вничью сыграли россиянин Пётр Свидлер и американец Фабиано Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв и индиец Вишванатан Ананд, немец Георг Майер и испанец Франсиско Вальехо.

Во втором круге Карлсен сыграет с Вальехо, а юный Каймер — с Анандом.