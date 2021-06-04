Ариф Рагимов: Мы не конкурируем с новыми Гран-при в календаре

Исполнительный директор операционной компании Бакинское городское кольцо (Baku City Ring Operation Company) Ариф Рагимов прокомментировал возможное влияние на соревнования в Азербайджане включение Гран-при Турции в календарь.
Как передает Report, А. Рагимов расценил этот момент как положительное явление для путешествий, однако затруднился как-то оценить влияние на Гран-при в Баку.
"Турция может быть конкурентом для нас. Однако я не уверен, что они будут организовывать соревнования ежегодно", - отметил исполнительный директор. Тем не менее, он добавил, что проведение двух соревнований в одном и том же регионе внесет вклад в Гран-при: "В Турции много болельщиков. Мы начали проводить "Формулу 1" одновременно с Сочи, однако увидели, что c российская сторона проявляет огромный интерес. По числу болельщиков эта страна опережает других. Если Гран-при будет организовано и в Турции, а люди решат посещать различные страны, это будет хорошо для нас".
Рагимов отметил, что все еще имеются нерешенные вопросы относительно календаря "Формулы 1": "Сейчас есть 22 соревнования и в ближайшее время будет несколько исключенных соревнований. Мы знаем, что с будущего года некоторые Гран-при будут добавлены в календарь. Например, будет Гран-при Майами. Однако все еще имеются пустоты для достижения 25 соревнований. Не думаю, что мы будем конкурировать с новыми соревнованиями в календаре. С точки зрения привлечения болельщиков очень хорошо включение в календарь Гран-при Саудовской Аравии. На Ближнем Востоке существует конкуренция в Бахрейне и ОАЭ. Болельщики из Саудовской Аравии приезжают на наше соревнование. Люди на Ближнем Востоке любят путешествовать и Азербайджан, это я могу сказать точно. По этой причине не думаю, что проведение Гран-при в этой стране воспрепятствует их посещению Азербайджана. Майами – это другое. Там иной рынок".