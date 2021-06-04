Ариф Рагимов: Мы не конкурируем с новыми Гран-при в календаре

Рагимов отметил, что все еще имеются нерешенные вопросы относительно календаря "Формулы 1"

Исполнительный директор операционной компании Бакинское городское кольцо (Baku City Ring Operation Company) Ариф Рагимов прокомментировал возможное влияние на соревнования в Азербайджане включение Гран-при Турции в календарь.

Как передает Report, А. Рагимов расценил этот момент как положительное явление для путешествий, однако затруднился как-то оценить влияние на Гран-при в Баку.

"Турция может быть конкурентом для нас. Однако я не уверен, что они будут организовывать соревнования ежегодно", - отметил исполнительный директор. Тем не менее, он добавил, что проведение двух соревнований в одном и том же регионе внесет вклад в Гран-при: "В Турции много болельщиков. Мы начали проводить "Формулу 1" одновременно с Сочи, однако увидели, что c российская сторона проявляет огромный интерес. По числу болельщиков эта страна опережает других. Если Гран-при будет организовано и в Турции, а люди решат посещать различные страны, это будет хорошо для нас".

Рагимов отметил, что все еще имеются нерешенные вопросы относительно календаря "Формулы 1": "Сейчас есть 22 соревнования и в ближайшее время будет несколько исключенных соревнований. Мы знаем, что с будущего года некоторые Гран-при будут добавлены в календарь. Например, будет Гран-при Майами. Однако все еще имеются пустоты для достижения 25 соревнований. Не думаю, что мы будем конкурировать с новыми соревнованиями в календаре. С точки зрения привлечения болельщиков очень хорошо включение в календарь Гран-при Саудовской Аравии. На Ближнем Востоке существует конкуренция в Бахрейне и ОАЭ. Болельщики из Саудовской Аравии приезжают на наше соревнование. Люди на Ближнем Востоке любят путешествовать и Азербайджан, это я могу сказать точно. По этой причине не думаю, что проведение Гран-при в этой стране воспрепятствует их посещению Азербайджана. Майами – это другое. Там иной рынок".