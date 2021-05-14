Ариф Рагимов: FOM не приветствует подписание долгосрочных контрактов

"Если не считать Парад победы в декабре прошлого года, Гран-при Азербайджана "Формулы-1" станет первым крупномасштабным мероприятием в Баку после начала пандемии коронавируса".

"Если не считать Парад победы в декабре прошлого года, Гран-при Азербайджана "Формулы-1" станет первым крупномасштабным мероприятием в Баку после начала пандемии коронавируса".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам исполнительный директор операционной компании Baku City Circuit (BCC) Ариф Рагимов.

Он также коснулся недопуска болельщиков на соревнования "Формулы-1" в Азербайджане: “Игры чемпионата Европы, который состоится этим летом в Баку, более приемлемы с точки зрения эффективного управления передвижением зрителей в рамках борьбы с коронавирусом, чем Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Именно по этой причине в этих матчах предполагается участие зрителей. У нас же такой подход невозможно применить на практике в нынешней ситуации”.

Рагимов напомнил, что Баку примет гонку в 5-й раз: "Наше текущее соглашение с руководством "Формулы-1" (FOM) действует до 2024 года. Мы еще не начали обсуждение того, что мы будем делать вместе в ближайшие 3 года. В последние годы FOM в целом не приветствует подписание долгосрочных контрактов. Новое руководство заинтересовано в том, чтобы сотрудничество проходило в рамках более краткосрочных соглашений. Подобный подход выгоден и для нас".

По словам исполнительного директора, одним из обсуждаемых в последнее время вопросов является обеспечение свободного перемещения участников гонки между странами, включенными в календарь "Формулы-1", на фоне продолжающейся пандемии коронавируса: "Мы знаем, что вопрос о замене дат с Гран-при Турции стоит на повестке дня. В связи с этим могу сказать, что это невозможно. Потому что в Баку пройдут футбольные матчи Евро-2020. То есть 12 июня столица примет участников первого матча в рамках чемпионата. И это совпадает с датой, предложенной для Гран-при Азербайджана".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 4 по 6 июня.