Ариф Рагимов: 60% продаж билетов на Гран При Азербайджана приходится на иностранцев

60% продаж билетов на Гран При Азербайджана приходится на иностранных болельщиков.

60% продаж билетов на Гран При Азербайджана приходится на иностранных болельщиков.

Как сообщает Report, об этом в интервью "F1news" заявил иcполнительный директор компании Baku City Circuit Ариф Рагимов.

По его словам, в предыдущие годы местные продажи происходили в последнюю минуту: "В этом году мы уже продали внутри страны гораздо больше билетов, чем в 2019-м. Неудивительно, что международные болельщики покупают билеты раньше – им нужно приобрести авиабилеты, забронировать отель. Здорово, что туристы возвращаются в Азербайджан, в Баку. В этом году Гран При пройдёт в июне, когда у нас идеальная погода, тепло и солнечно. Тенденция очень хорошая, мы уверены, что сможем продать все билеты до начала гоночного уик-энда".

А.Рагимов считает, что Гран При Азербайджана в последние годы стал одной из самых популярных гонок в календаре по причине оптимального баланса между медленными и скоростными участками: "Переменчивый рельеф и разнообразные повороты осложняют поиск настроек. Это одна из причин, почему в пяти прошедших у нас гонках было пять разных победителей. И я уверен в том, что в этом году мы вновь увидим нового победителя. Гран При Азербайджана каждый год удивляет. Вспомните знаменитое столкновение Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона в 2017-м или столкновение пилотов Red Bull годом позже.

Не стоит забывать и о драме прошлого сезона, когда Макс Ферстаппен сошел с дистанции из-за прокола, а судьба мест на подиуме решилась на последних кругах. Болельщики знают, что эту гонку нельзя пропускать, что в ней может произойти все, что угодно. Это самая непредсказуемая гонка сезона!".

Исполнительный директор Baku City Circuit отметил, что в Баку будут приняты все необходимые меры предосторожности, чтобы все были в безопасности: "Мы будем рады приветствовать болельщиков в июне. В этом году мы не ждем никаких проблем из-за Covid-19".