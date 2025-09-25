Арены для III Игр СНГ готовы к соревнованиям

Подготовительные работы на спортивных объектах, где будут проводиться III Игры СНГ, находятся на финальной стадии завершения.

Об этом Report сообщили в Baku City Circuit.

Согласно предоставленной информации, спортсмены из стран Содружества будут соревноваться за медали в 23 дисциплинах на 12 специально подготовленных площадках.

Организаторы подчеркивают, что для обеспечения максимального комфорта команд-участниц, представителей СМИ и зрителей были реализованы все необходимые меры.

Каждая спортивная площадка оборудована современными информационными центрами, медиа-пунктами, пресс-комнатами и медицинскими станциями. Особое внимание было уделено специфике каждого вида спорта - установлено соответствующее спортивное и вспомогательное оборудование, соответствующее международным стандартам.

Стоит отметить, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года и охватят семь городов Азербайджана: Гянджу, Евлах, Мингячевир, Габалу, Шеки, Гёйгёл и Ханкенди.

Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на городском стадионе Гянджи. Оба мероприятия начнутся в 19:00 по местному времени.