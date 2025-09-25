Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Арены для III Игр СНГ готовы к соревнованиям

    Индивидуальные
    • 25 сентября, 2025
    • 17:46
    Арены для III Игр СНГ готовы к соревнованиям

    Подготовительные работы на спортивных объектах, где будут проводиться III Игры СНГ, находятся на финальной стадии завершения.

    Об этом Report сообщили в Baku City Circuit.

    Согласно предоставленной информации, спортсмены из стран Содружества будут соревноваться за медали в 23 дисциплинах на 12 специально подготовленных площадках.

    Организаторы подчеркивают, что для обеспечения максимального комфорта команд-участниц, представителей СМИ и зрителей были реализованы все необходимые меры.

    Каждая спортивная площадка оборудована современными информационными центрами, медиа-пунктами, пресс-комнатами и медицинскими станциями. Особое внимание было уделено специфике каждого вида спорта - установлено соответствующее спортивное и вспомогательное оборудование, соответствующее международным стандартам.

    Стоит отметить, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года и охватят семь городов Азербайджана: Гянджу, Евлах, Мингячевир, Габалу, Шеки, Гёйгёл и Ханкенди.

    Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на городском стадионе Гянджи. Оба мероприятия начнутся в 19:00 по местному времени.

