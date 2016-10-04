Арбитраж в Лозанне сократил дисквалификацию Марии Шараповой

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Спортивный арбитраж в Лозанне на девять месяцев сократил дисквалификацию теннисистки Марии Шараповой, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Суд официально объявил, что сократил двухлетнюю дисквалификацию Шараповой до 15 месяцев. Период дисквалификации Шараповой отсчитывается с 26 января 2016 года. Таким образом, срок дисквалификации закончится в полночь 25 апреля 2017 года.

Шарапова была дисквалифицирована международной федерацией тенниса в мае этого года. Решение федерации основывалось на результатах допинг-пробы, взятой 26 января 2016 года после четвертьфинала Australian Open в Мельбурне. В ней был обнаружен мельдоний.