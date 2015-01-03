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    ​Еще один украинский спортсмен продолжит карьеру в Азербайджане

    Следом за олимпийским призером Алексеем Пригоровым в направлении Баку летит и 28-летний Антон Захаров

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Еще один член Украинской Федерации Плавания решил продолжить карьеру в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом Sport-express рассказала тренер сборной Украины Тамара Токмачева.

    По ее словам, следом за олимпийским призером Алексеем Пригоровым в направлении Баку летит и 28-летний Антон Захаров.

    Тренер объяснил этот шаг с материальным положением.

    Захаров, в 2003 году бравший "серебро" чемпионата мира, специализируется на прыжках с 10-метровой вышки.

    Напомним, что в 2014 году в эту страну уехали байдарочница Инна Осипенко-Радомская и гимнаст Олег Степко.

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