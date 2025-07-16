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Амина Таги: Победа на чемпионате Европы была очень важна для меня

Амина Таги: Победа на чемпионате Европы была очень важна для меня Победительница чемпионата Европы среди юниоров в Нови-Пазаре (Сербия) Амина Таги прокомментировала свою победу.
Индивидуальные
16 июля 2025 г. 12:36
Амина Таги: Победа на чемпионате Европы была очень важна для меня

Победительница чемпионата Европы среди юниоров в Нови-Пазаре (Сербия) Амина Таги прокомментировала свою победу.

Как сообщает Report, официальному сайту Федерации бокса Азербайджана она рассказала, что была очень хорошо подготовлена к чемпионату Европы.

"Я много работала на сборах, как с национальным, так и с личным тренером, и, к счастью, мы увидели плоды этой подготовки", - отметила она.

15-летняя боксерша, завоевавшая титул сильнейшей на континенте в весовой категории до 50 кг, призналась, что была уверена в себе и своих силах: "В полуфинале я встретилась с представителем Словакии Доминикой Внуковой и выиграла с полным преимуществом. В финале моей соперницей была армянка Амест Африкян. Я была очень хорошо подготовлена к решающему поединку. Мои тренеры и семья дали мне отличную мотивацию перед боем. В результате я уверенно боролась на ринге и одержала важную для меня победу. Я счастлива. Церемония награждения проходила не на арене, а в центре города. Моей радости нет предела, ведь в Нови-Пазаре прозвучал гимн Азербайджана".

Амина Таги также раскрыла свою главную цель – добиться успеха на Олимпийских играх.

Отметим, что азербайджанские боксерши завоевали на чемпионате Европы 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

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