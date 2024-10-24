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Американская пловчиха Дуглас установила новый мировой рекорд

Американская пловчиха Дуглас установила новый мировой рекорд Американская пловчиха Кейт Дуглас установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на короткой воде в рамках этапа Кубка мира в Инчхоне (Южная Корея).
Индивидуальные
24 октября 2024 г. 18:22
Американская пловчиха Дуглас установила новый мировой рекорд

Американская пловчиха Кейт Дуглас установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на короткой воде в рамках этапа Кубка мира в Инчхоне (Южная Корея).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Дуглас преодолела дистанцию за 2 минуты 14,16 секунды, побив предыдущий рекорд, установленный в 2009 году её соотечественницей Ребеккой Сони (2.14,57).

Второй результат на дистанции показала австралийка Тара Киндер (2.19,21), а третье место заняла представительница Южной Кореи Пак Си Ын (2.19,58).

Отметим, что в активе 22-летней Дуглас титулы двукратной олимпийской чемпионки Игр в Париже, а также четырехкратной чемпионки мира.

Кубок мира по плаванию включает три этапа: первый прошел в Шанхае с 18 по 20 октября, второй - в Инчхоне до 26 октября, а заключительный состоится в Сингапуре с 31 октября по 2 ноября.

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