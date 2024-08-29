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AMADA организовала семинар для волейболисток

AMADA организовала семинар для волейболисток Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) организовало антидопинговый семинар для волейболисток.
Индивидуальные
29 августа 2024 г. 14:31
AMADA организовала семинар для волейболисток

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) организовало антидопинговый семинар для волейболисток.

Как сообщили Report в AMADA, участницы семинара были проинформированы о последствиях употребления запрещенных веществ, наказаниях за их применение, списке запрещенных веществ и критериях его составления, правилах сдачи анализов во время соревнований и вне соревнований, системе ADAMS, исключениях для терапевтического использования и пр.

Спортсменки после просветительского семинара проверили свои знания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMADA qadın voleybolçular üçün seminar təşkil edib

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