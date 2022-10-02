Алонсо стал рекордсменом "Формулы-1" по количеству стартов

Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альпин" Фернандо Алонсо в воскресенье установил рекорд по количеству стартов на этапах Гран-при.

Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альпин" Фернандо Алонсо в воскресенье установил рекорд по количеству стартов на этапах Гран-при.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для Алонсо старт в гонке 17-го этапа чемпионата мира - Гран-при Сингапура - стал 350-м в карьере.

Испанец превзошел достижение победителя "Формулы-1" 2007 года финна Кими Райкконена, на счету которого было 349 стартов. Финский пилот завершил карьеру в 2021 году.

На 21-м круге Алонсо был вынужден завершить гонку из-за технических проблем с болидом.

Отметим, что по итогам 16 этапов Алонсо занимает 9-е место в общем зачете пилотов, набрав 59 очков. Лучшим результатом испанца в 2022 году является пятое место на этапах Гран-при Великобритании и Бельгии.