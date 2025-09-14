Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Алим Набиев успешно дебютировал в ММА

    • 14 сентября, 2025
    • 10:26
    Алим Набиев успешно дебютировал в ММА

    Семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алим Набиев провел свой первый бой в ММА.

    Как сообщает Report, на соревнованиях в Баку он встретился с иранским бойцом Нежадом Вахидом.

    Исход боя решился в первом раунде. А.Набиев одолел соперника нокаутом, успешно начав свою карьеру в ММА.

    Отметим, что А.Набиев в следующий раз выйдет на ринг 25 октября в рамках турнира Grand Bellagio, который состоится в Батуми.

    Alim Nəbiyevin MMA-da debütü uğurlu alınıb

