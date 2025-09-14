Alim Nəbiyevin MMA-da debütü uğurlu alınıb
Fərdi
- 14 sentyabr, 2025
- 10:07
Yeddiqat dünya, üçqat Avropa çempionu Alim Nəbiyev MMA üzrə ilk döyüşünə çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakıda keçirilmiş yarışda onun rəqibi iranlı Nezhad Vahid olub.
Döyüşün taleyi birinci raundda həll olunub. A.Nəbiyev rəqibini nakautla məğlub edərək, MMA karyerasına qələbə ilə start verib.
Qeyd edək ki, A.Nəbiyev növbəti dəfə oktyabrın 25-də Batumidə keçiriləcək "Grand Bellagio" turnirində rinqə çıxacaq.
