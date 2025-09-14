İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Fərdi
    • 14 sentyabr, 2025
    • 10:07
    Alim Nəbiyevin MMA-da debütü uğurlu alınıb

    Yeddiqat dünya, üçqat Avropa çempionu Alim Nəbiyev MMA üzrə ilk döyüşünə çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakıda keçirilmiş yarışda onun rəqibi iranlı Nezhad Vahid olub.

    Döyüşün taleyi birinci raundda həll olunub. A.Nəbiyev rəqibini nakautla məğlub edərək, MMA karyerasına qələbə ilə start verib.

    Qeyd edək ki, A.Nəbiyev növbəti dəfə oktyabrın 25-də Batumidə keçiriləcək "Grand Bellagio" turnirində rinqə çıxacaq.

    MMA debüt Alim Nəbiyev
    Алим Набиев успешно дебютировал в ММА

