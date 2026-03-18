Али Гашимли избран президентом Федерации спортивных танцев Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, решение было принято на общем собрании объединения.
На собрании выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, пожелав участникам успехов.
По итогам голосования вице-президентами избраны Этибар Мамедов и Эшгин Исмаилли.
