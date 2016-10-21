Александр Лукашенко: Ни одна из стран не сможет превзойти Азербайджан в организации Европейских игр

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "При проведении Европейских игр Беларусь воспользуется опытом Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Belta, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингизом Гусейнзаде.

А.Лукашенко отметил, что этот опыт необходим им. Однако он подчеркнул, что никто не сможет превзойти Азербайджан, который организовал первые Европейские игры: "Мой друг, президент Азербайджана Ильхам Алиев установил такой уровень, что никому не удастся превзойти его".

Отметим, что II Европейские игры пройдут в 2019 году в Минске.