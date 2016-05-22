​Альпинисты из Нидерландов и Австралии покорили Эверест и погибли на спуске

Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Гражданин Нидерландов и гражданка Австралии погибли, предположительно от высотной болезни, при спуске с вершины высочайшей в мире горы Эверест.

Как передает Report со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, 35-летний гражданин Нидерландов Эрик Арнольд (Eric Arnold) имел при себе достаточный запас кислорода, мужчину сопровождали товарищи.

Однако Арнольд жаловался на слабость и скончался в пятницу ночью рядом с перевалом Южное седло, не успев оказаться на более низкой высоте.

Агентство отмечает, ссылаясь на местные СМИ, что у австралийки Марии Стридом (Maria Strydom) также появились признаки высотной болезни в субботу вечером до того, как она скончалась.

Как уточняет агентство, это первые подтвержденные смертельные случаи на Эвересте в 2016 году.

В истории покорения вершины горы Эверест, расположенной на территории Непала и китайского Тибета, более 7 тысяч восхождений альпинистов из разных стран мира.