Aimchess USRapid: Шахрияр Мамедъяров вышел 1/8 финала

Состоялись заключительные 5 туров отборочного раунда турнира Aimchess USRapid, последнего этапа онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Состоялись заключительные 5 туров отборочного раунда турнира Aimchess USRapid, последнего этапа онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, наш гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в первом матче - 11-м туре сыграл вничью с Сантошем Видитом из Индии, а в следующем - проиграл Ле Гуанг Льему из Вьетнама. В тринадцатом туре азербайджанский шахматист сыграл вничью с Алиреза Фирузджой из Франции, а в следующем обыграл Даниэля Народицкого из России. В последней партии он поделил очки с представителем США Эриком Хансеном.

Набрав 9 очков в пятнадцати турах, Ш.Мамедъяров занял 6-е место. Этот результат позволил ему выйти в 1/8 финала.

Турнир продлится до 5 сентября. Призовой фонд соревнования составляет 100 тысяч долларов США.