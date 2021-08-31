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Aimchess USRapid: Шахрияр Мамедъяров вышел 1/8 финала

Aimchess USRapid: Шахрияр Мамедъяров вышел 1/8 финала Состоялись заключительные 5 туров отборочного раунда турнира Aimchess USRapid, последнего этапа онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
31 августа 2021 г. 02:51
Aimchess USRapid: Шахрияр Мамедъяров вышел 1/8 финала
Шахрияр Мамедъяров

Состоялись заключительные 5 туров отборочного раунда турнира Aimchess USRapid, последнего этапа онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, наш гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в первом матче - 11-м туре сыграл вничью с Сантошем Видитом из Индии, а в следующем - проиграл Ле Гуанг Льему из Вьетнама. В тринадцатом туре азербайджанский шахматист сыграл вничью с Алиреза Фирузджой из Франции, а в следующем обыграл Даниэля Народицкого из России. В последней партии он поделил очки с представителем США Эриком Хансеном.

Набрав 9 очков в пятнадцати турах, Ш.Мамедъяров занял 6-е место. Этот результат позволил ему выйти в 1/8 финала.

Турнир продлится до 5 сентября. Призовой фонд соревнования составляет 100 тысяч долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Qrossmeysterimiz “Aimchess USRapid” turnirinin səkkizdəbir finalına vəsiqə qazanıb

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