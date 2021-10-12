Рафик Гусейнов: Очень хочется, чтобы это достижение вновь повторилось в истории азербайджанского спорта

"Как показали результаты, соревнования прошли успешно как для меня, так и для нашей команды. Отрадно, что спустя 6 лет мы снова выиграли золотую медаль чемпионата мира. Кроме того, наша сборная заняла третье место по количеству медалей. На пьедестал почета поднялись члены сборных России, Ирана и Азербайджана. То, что сборная Азербайджана вместе со спортсменами этих стран поднялась на пьедестал - отличный результат".
Об этом Report сказал член сборной Азербайджана, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Осло Рафик Гусейнов.
Азербайджанский борец поздравил товарищей по команде с победой: "Поздравляю победителей. Кроме того, благодарю тренеров и медперсонал. Наш судья олимпийской категории тоже принимал участие в соревнованиях. Он был среди тех, кто проводил финальный матч".
Рафик Гусейнов еще раз подчеркнул, что соревнования для сборной Азербайджана прошли успешно: "Мы вернулись с отличным результатом. Очень хочется чтобы это достижение вновь повторилось в истории азербайджанского спорта".