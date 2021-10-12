Рафик Гусейнов: Очень хочется, чтобы это достижение вновь повторилось в истории азербайджанского спорта

"Как показали результаты, соревнования прошли успешно как для меня, так и для нашей команды. Отрадно, что спустя 6 лет мы снова выиграли золотую медаль чемпионата мира. Кроме того, наша сборная заняла третье место по количеству медалей. На пьедестал почет

"Как показали результаты, соревнования прошли успешно как для меня, так и для нашей команды. Отрадно, что спустя 6 лет мы снова выиграли золотую медаль чемпионата мира. Кроме того, наша сборная заняла третье место по количеству медалей. На пьедестал почета поднялись члены сборных России, Ирана и Азербайджана. То, что сборная Азербайджана вместе со спортсменами этих стран поднялась на пьедестал - отличный результат".

Об этом Report сказал член сборной Азербайджана, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Осло Рафик Гусейнов.

Азербайджанский борец поздравил товарищей по команде с победой: "Поздравляю победителей. Кроме того, благодарю тренеров и медперсонал. Наш судья олимпийской категории тоже принимал участие в соревнованиях. Он был среди тех, кто проводил финальный матч".

Рафик Гусейнов еще раз подчеркнул, что соревнования для сборной Азербайджана прошли успешно: "Мы вернулись с отличным результатом. Очень хочется чтобы это достижение вновь повторилось в истории азербайджанского спорта".