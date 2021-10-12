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Рафик Гусейнов: Очень хочется, чтобы это достижение вновь повторилось в истории азербайджанского спорта

Рафик Гусейнов: Очень хочется, чтобы это достижение вновь повторилось в истории азербайджанского спорта "Как показали результаты, соревнования прошли успешно как для меня, так и для нашей команды. Отрадно, что спустя 6 лет мы снова выиграли золотую медаль чемпионата мира. Кроме того, наша сборная заняла третье место по количеству медалей. На пьедестал почет
Индивидуальные
12 октября 2021 г. 08:27
Рафик Гусейнов: Очень хочется, чтобы это достижение вновь повторилось в истории азербайджанского спорта
Рафик Гусейнов

"Как показали результаты, соревнования прошли успешно как для меня, так и для нашей команды. Отрадно, что спустя 6 лет мы снова выиграли золотую медаль чемпионата мира. Кроме того, наша сборная заняла третье место по количеству медалей. На пьедестал почета поднялись члены сборных России, Ирана и Азербайджана. То, что сборная Азербайджана вместе со спортсменами этих стран поднялась на пьедестал - отличный результат".

Об этом Report сказал член сборной Азербайджана, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Осло Рафик Гусейнов.

Азербайджанский борец поздравил товарищей по команде с победой: "Поздравляю победителей. Кроме того, благодарю тренеров и медперсонал. Наш судья олимпийской категории тоже принимал участие в соревнованиях. Он был среди тех, кто проводил финальный матч".

Рафик Гусейнов еще раз подчеркнул, что соревнования для сборной Азербайджана прошли успешно: "Мы вернулись с отличным результатом. Очень хочется чтобы это достижение вновь повторилось в истории азербайджанского спорта".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dünya çempionu: “İstərdim nəticələr idman tariximizdə yenidən təkrarlansın”

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