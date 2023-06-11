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AAF организовала автопробег спортивных автомобилей в Лянкяране

AAF организовала автопробег спортивных автомобилей в Лянкяране Автомобильная Федерация Азербайджана (AAF) реализовала очередной проект по популяризации автоспорта в нашей стране. Был организован автопробег скоростных спортивных автомобилей из Баку в Лянкяран.
Индивидуальные
11 июня 2023 г. 00:43
AAF организовала автопробег спортивных автомобилей в Лянкяране

Автомобильная Федерация Азербайджана (AAF) реализовала очередной проект по популяризации автоспорта в нашей стране. Был организован автопробег скоростных спортивных автомобилей из Баку в Лянкяран.

Об этом Report сообщили в Автомобильной федерации Азербайджана.

Так, автопробег по маршруту Баку-Лянкяран начался утром перед Центром Гейдара Алиева. В пробеге приняли участие спортивные автомобили, зарегистрированные для данного мероприятия в Автомобильной федерации. Также в пробеге приняли участие скоростные спортивные автомобили, представленные автодилерами - спонсорами проекта. Отметим, что основным спонсором проекта является Nazar Holdings, спонсорами являются компании Lamborghini Baku, Ferrari Baku, Lankaran Springs, Premium Bank, CARARAH Motors, GreenCar.

Жители столицы и гости нашего города могли наблюдать за скоростными спортивными автомобилями, вызвавшими большой интерес, особенно у молодежи, с места, где начался пробег - перед Центром Гейдара Алиева. Спорткары прошли по привлекательным местам Баку и направились в Лянкяран.

Для участников в Лянкяране Федерация подготовила специальную образовательно-развлекательную программу.

Участники пробега также посетили "Европейский городок", организованный в парке имени Гейдара Алиева в Лянкяране. Здесь у гостей была возможность ознакомиться со странами Европейского Союза, их историей, культурой и традициями.

Также в Лянкяране состоялось дрифт-шоу с участием пилотов ВВС. Дрифт-шоу подарило автолюбителям ощущение адреналина.

Затем была представлена ​​развлекательная программа, подготовленная Автомобильной Федерацией Азербайджана для участников пробега.

Награждены участники, отобранные в номинациях "Самый понравившийся автомобиль" и "Самый интересный стиль одежды".

Участники пробега приняли участие в викторине и ответили на вопросы об автомобилях. Призы были вручены победителям Автомобильной Федерацией и спонсорами мероприятия.

В рамках автопробега в Лянкяран сотрудники Автомобильной Федерации также посетили Лянкяранский городской детский дом смешанного типа, порадовали детей разных возрастных групп подарками, организовали для них обед. Различные необходимые бытовые принадлежности также были предоставлены Федерацией Детскому дому.

Также Федерация направила подарки всем семьям шехидов и ветеранов города Лянкяран, в целом 130 семьям.

Отметим, что к основным направлениям деятельности Автомобильной Федерации относятся обеспечение безопасности дорожного движения в нашей стране, развитие автоспорта и автомобильного туризма, продвижение и организация свободы передвижения безопасными, экологически чистыми видами транспорта, поддержка развития автомобильной промышленности Азербайджана, организация различных видов автомобильных гонок, подготовка профессиональных пилотов и их участия в международных соревнованиях.

В последние годы Федерацией реализуется ряд проектов в направлении развития автоспорта в нашей стране. Среди них можно отметить проекты с участием автомобилей Offroad, в том числе соревнования по картингу среди молодежи, автомобильные гонки V1 Challenge и другие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAAF sürətli idman avtomobillərinin Lənkərana yürüşünü təşkil edib

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