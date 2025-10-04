Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    III Игры СНГ: 12 азербайджанских дзюдоистов прошли в финал - ОБНОВЛЕНО

    12 азербайджанских дзюдоистов прошли в финал III Игр СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, среди них 7 юношей и 5 девушек.

    Среди юношей в финал вышли Магомедали Гусиев (55 кг), Зейд Алескеров, Роял Гаибов (оба 60 кг), Гусейн Гусейнов, Фахри Сахибзаде (оба 66 кг), Магомед Агакишиев (81 кг), Субхан Ахундов (+90 кг), среди девушек - Сунай Саламова (40 кг), Гюльшан Гусейнова (44 кг), Кенюль Эйвазлы (48 кг), Нармин Агамирзазаде (52 кг) и Назакят Велиева (57 кг).

    Отметим, что соревнования по дзюдо, стартовавшие сегодня, завершатся завтра.

    Лента новостей