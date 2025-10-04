III MDB Oyunları: Azərbaycanın 12 cüdoçusu finala yüksəlib - YENİLƏNİB - 2
- 04 oktyabr, 2025
- 11:58
Azərbaycanın 12 cüdoçusu III MDB Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, onlardan 7-si oğlan, 5-i qız idmançılardır.
Oğlanlardan Məhəmmədəli Hüsiyev (55 kq), Zeyd Ələsgərov, Röyal Qayıbov (hər ikisi 60 kq), Hüseyn Hüseynov, Fəxri Sahibzadə (hər ikisi 66 kq), Məhəmməd Ağakişiyev (81 kq), Sübhan Axundov (+90 kq), qızlardan Sunay Salamova (40 kq), Gülşən Hüseynova (44 kq), Könül Eyvazlı (48 kq), Nərmin Ağamirzəzadə (52 kq) və Nəzakət Vəliyeva (57 kq) həlledici raunda yüksəliblər.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Nərmin Ağamirzəzadə (52 kq), Nəzakət Vəliyeva (57 kq) və Röyal Qayıbov (60 kq) da qızıl medal uğrunda görüşə çıxacaqlar.
Qeyd edək ki, bu gün start götürən cüdo yarışları sabah başa çatacaq.