20 азербайджанских медалистов юношеских олимпиад: Где они сейчас? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана показала самый низкий результат за историю Летних юношеских олимпийских игр.

Как сообщает Report, на третьей по счету олимпиаде, прошедшей в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, из 17 спортсменов только 7 смогли войти в ряды медалистов.

Вугар Талыбов (дзюдо, 66 кг), Туран Байрамов (борьба, 65 кг) завоевали золотую медаль, Тарменхан Бабаев (тяжеловес, 85 кг) – серебряную, Джавад Агаев (тхэквондо, 63 кг), Нурлан Сафаров (бокс, 60 кг) и Шахана Назарова (борьба, 43 кг) – бронзовую. Художественная гимнастка Елизавета Лузан завоевала золотую медаль в составе смешанной команды Международного олимпийского комитета. Ее медаль не была показана от имени страны в общем ранжировании.

Спортсмены боролись в видах спорта: гимнастика, бокс, атлетика, борьба, дзюдо, плавание, тхэквондо и настольный теннис.

Хотя отправившаяся в 2010 году в Сингапур на первые Летние юношеские олимпийские игры с 12 спортсменами национальная команда завоевала 8 медалей (5 золотых, 3 серебряные), среди 204 стран заняла 11-е место по качеству медалей.

На "Нанкине-2014" из 21 спортсмена Азербайджана смогли завоевать медали 12 (5 золотых, 6 серебряных, 1 бронзовая), сборная утвердилась на 10-м месте. Пока этот результат остается самым хорошим.

На этот раз команда Азербайджана среди 208 стран заняла 31-е место по медальному зачету и 37-е по количеству.

Report провел исследования, в результате которых выяснилось, что спад наблюдается не только в результатах сборной, но и в достижениях 20 юниоров, завоевавших медали на предыдущих двух олимпиадах. Хоть малая часть из них и впоследствии заняла высокие места на авторитетных соревнованиях, но большинство значительно ослабло. Среди них даже есть завершившие карьеру.

На І летних юношеских Олимпийских играх "Сингапур-2010" Мурад Базаров (греко-римская борьба, 42 кг), Эльман Мухтаров (греко-римская борьба, 50 кг), Патимат Багомедова (женская борьба, 52 кг), Ниджат Рагимов (тяжеловес, 69 кг), Али Магомедабиров (вольная борьба, 100 кг) завоевали золотую медаль, Кянан Гулиев (вольная борьба, 54 кг), Салман Ализаде (бокс, 48 кг), Эльвин Исаев (бокс, 57 кг) – серебряную.

Из борцов Мурад Базаров после олимпиады завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди молодежи, серебряную медаль на чемпионате мира, а также золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров. Сейчас он хоть и является членом сборной, серьезных достижений не имеет.

Эльман Мухтаров завоевал в 2014 году золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров, бронзовую медаль – на I Европейских играх "Баку-2015". В настоящее время входит в состав национальной команды.

Али Магомедабиров завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди молодежи в 2012 году, бронзовую медаль – на чемпионате мира. В 2016 году завершил карьеру.

Кянан Гулиев в 2012 стал чемпионом страны. После был травмирован и завершил карьеру. В настоящее время является руководителем борцовского зала спортивного общества "Зенит" в Сумгайыте.

Патимат Багомедова завершила карьеру в 2015 году после создания семьи. В настоящее время она проживает с семьей в Дагестане.

Тяжеловес Ниджат Рагимов с 2014 года примкнул к сборной Казахстана. Он завоевал золотую медаль на чемпионате мира в 2015 году и Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Среди боксеров Салман Ализаде после олимпиады 2010 года завоевал в 2011 году золотую медаль на чемпионате Европы в столице Турции, Анкаре. В 2013 году Ализаде завоевал бронзовую медаль на континентальном чемпионате. В 2016 году он завершил любительскую деятельность и сейчас занимается профессиональным боксом.

Эльвин Исаев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по боксу среди спортсменов 19-22 лет в российском городе Калининград. В IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" он приостановил борьбу в ¼ финала. В настоящее время является членом национальной команды.

В "Нанкине-2014" Теймур Мамедов (вольная борьба, 63 кг), Игбал Гаджизаде (вольная борьба, 100 кг), Руфат Гусейнов (бокс, 49 кг), Лейла Гурбанова (женская борьба, 52 кг), Исламбек Дадов (греко-римская борьба, 69 кг), Саид Гулиев (тхэквондо, 73 кг) завоевали золотую, Лейла Алиева (дзюдо, 44 кг), Натик Гурбанлы (дзюдо, 55 кг), Джерен Озбек (тхэквондо, 44 кг), Джаббар Наджафов (греко-римская борьба, 50 кг), Борис Йотов (академическая гребля) – серебряную, Назим Бабаев (атлетика) – бронзовую медали.

Среди борцов Теймур Мамедов стал чемпионом мира среди юниоров в 2015 году. Сейчас он продолжает карьеру, но серьезных достижений нет.

Игбал Гаджизаде также продолжает сейчас карьеру, но не может попасть в основной состав.

Исламбек Дадов опять член сборной и в составе U23 отправится на чемпионат мира.

Джаббар Наджафов в 2015-м получил травму и в тот же год завершил карьеру.

Лейла Гурбанова стала чемпионом мира среди юниоров в 2015 году. Она поднялась на самую высшую ступень почетного пьедестала и на IV Играх исламской солидарности "Баку-2017". В настоящее время продолжает карьеру.

Боксер Руфат Гусейнов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате Европы среди юниоров в 2015 году. В 2016 году он стал победителем в Баку Всемирного олимпийского квалификационного турнира. Однако проигравший в 1/16 Летних олимпийских игр "Рио-2016" Гусейнов и в последующих престижных соревнованиях оставался без медали.

Дзюдоистка Лейла Алиева участвовала в I Европейских играх и приостановила борьбу в 1/8 финала. В настоящее время входит в национальную команду.

Натик Гурбанлы в 2016 году стал чемпионом Европы среди молодежи, а в 2017 году – серебряным призером чемпионата мира.

Тхэквондист Саид Гулиев продолжает в настоящее время карьеру, но не может попасть в основной состав взрослой сборной на постоянной основе.

Джерен Озбек сейчас учится в Турции.

Назим Бабаев, специализирующийся в тройном прыжке, завоевал золотую медаль на I Европейских играх "Баку-2015", в тот же год на чемпионате Европы среди подростков в Швеции с результатом 17.04 метра он завоевал золотую медаль и установил новый мировой рекорд. Он также завоевал золотую медаль на IV Играх исламской солидарности "Баку-2017"

Завоевавший серебряную медаль в гребле Борис Йотов участвовал в Летних олимпийских играх "Рио-2016", но остался без медали. Покинувший азербайджанскую сборную в том же году болгарский легионер с 2017 года выступает в составе сборной Болгарии.

Так, среди азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на первых двух олимпиадах, в последующих соревнованиях самых высших достижений добился тяжеловес Ниджат Рагимов. Он стал чемпионом мира и Олимпии среди взрослых. Однако Рагимов этих успехов добился как член сборной Казахстана.

Манаф ГАСЫМБЕЙЛИ