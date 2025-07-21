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17-летний мотогонщик погиб в результате аварии в Испании

17-летний мотогонщик погиб в результате аварии в Испании Мотогонщик Пау Альсина погиб в результате аварии, которая произошла в минувшую субботу на трассе в испанской Сарагосе во время тренировки.
Индивидуальные
21 июля 2025 г. 22:02
17-летний мотогонщик погиб в результате аварии в Испании

Мотогонщик Пау Альсина погиб в результате аварии, которая произошла в минувшую субботу на трассе в испанской Сарагосе во время тренировки.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Regio7, Альсину в тот день перебросило через мотоцикл, и он упал на землю.

Так, 17-летний спортсмен был срочно доставлен в больницу, где ему провели операцию, однако он не смог оправиться от полученных травм. В настоящее время проводятся процедуры по транспортировке его тела в Каталонию.

Отметим, что Альсина выступал в соревнованиях JuniorGP в составе команды Estrella Galicia и считался одним из самых перспективных молодых гонщиков в каталонском мотоспорте.

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Версия на азербайджанском языке Gənc idmançı məşq sırasında qəzaya uğrayaraq vəfat edib

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