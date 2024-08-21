Зонд "Чандраян-3" обнаружил следы древнего "океана магмы" у южного полюса Луны

Луноход миссии "Чандраян-3" обнаружил, что значительная часть южных приполярных регионов Луны возникла в результате застывания гигантского "океана магмы" в первые эпохи существования Солнечной системы.

Луноход миссии "Чандраян-3" обнаружил, что значительная часть южных приполярных регионов Луны возникла в результате застывания гигантского "океана магмы" в первые эпохи существования Солнечной системы.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

"Мы использовали рентгеновский спектрометр APXS на борту лунохода "Прагьян" для изучения химического состава пород в 23 разных точках на южном полюсе Луны, расположенных неподалеку от места посадки "Чандраяна-3". Эти замеры указали на то, что эта часть поверхности Луны покрыта слоем ферроановых анортозитов, возникших в результате медленного застывания "океана магмы" на Земле и других каменистых планетах", - утверждают ученые.

К такому выводу пришли индийские планетологи под руководством профессора Физической исследовательской лаборатории в Ахмедабаде Сантоша Вадвале при изучении данных, которые были собраны научными приборами лунохода "Прагьян", доставленного год назад на поверхность Луны миссией "Чандраян-3".

После посадки луноход проехал свыше 100 м по поверхности Луны и провел 23 серии замеров в окрестностях кратеров Манцини и Богуславский при помощи спектрометра APXS.

Как считают ученые, присутствие этих минералов в окрестностях южного полюса Луны подтверждает гипотезу о том, что почти все тяжелые лунные минералы оказались в глубинных слоях ее недр, а легкие минералы "всплыли" к ее поверхности в процессе застывания глобального магматического океана, покрывавшего Луну в первые эпохи ее существования.