О нас

Зонд "Чандраян-3" обнаружил следы древнего "океана магмы" у южного полюса Луны

Зонд "Чандраян-3" обнаружил следы древнего "океана магмы" у южного полюса Луны Луноход миссии "Чандраян-3" обнаружил, что значительная часть южных приполярных регионов Луны возникла в результате застывания гигантского "океана магмы" в первые эпохи существования Солнечной системы.
ИКТ
21 августа 2024 г. 20:32
Зонд Чандраян-3 обнаружил следы древнего океана магмы у южного полюса Луны

Луноход миссии "Чандраян-3" обнаружил, что значительная часть южных приполярных регионов Луны возникла в результате застывания гигантского "океана магмы" в первые эпохи существования Солнечной системы.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

"Мы использовали рентгеновский спектрометр APXS на борту лунохода "Прагьян" для изучения химического состава пород в 23 разных точках на южном полюсе Луны, расположенных неподалеку от места посадки "Чандраяна-3". Эти замеры указали на то, что эта часть поверхности Луны покрыта слоем ферроановых анортозитов, возникших в результате медленного застывания "океана магмы" на Земле и других каменистых планетах", - утверждают ученые.

К такому выводу пришли индийские планетологи под руководством профессора Физической исследовательской лаборатории в Ахмедабаде Сантоша Вадвале при изучении данных, которые были собраны научными приборами лунохода "Прагьян", доставленного год назад на поверхность Луны миссией "Чандраян-3".

После посадки луноход проехал свыше 100 м по поверхности Луны и провел 23 серии замеров в окрестностях кратеров Манцини и Богуславский при помощи спектрометра APXS.

Как считают ученые, присутствие этих минералов в окрестностях южного полюса Луны подтверждает гипотезу о том, что почти все тяжелые лунные минералы оказались в глубинных слоях ее недр, а легкие минералы "всплыли" к ее поверхности в процессе застывания глобального магматического океана, покрывавшего Луну в первые эпохи ее существования.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
18 августа 2024 г. 16:31
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
18 августа 2024 г. 14:52
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
16 августа 2024 г. 00:10
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
19 августа 2024 г. 12:05
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
19 августа 2024 г. 08:15
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
18 августа 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
19 августа 2024 г. 22:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi