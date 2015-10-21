Замминистра: В министерство не поступало обращение в связи с началом деятельности SAZZ в качестве мобильного оператора

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Информация о новой компании на рынке мобильных операторов не соответствует действительности.

Об этом, отвечая на вопросы Report, заявил заместитель министра связи и высоких технологий Ильтимас Мамедов.

"В министерство связи и высоких технологий не поступало обращение в связи с появлением на рынке нового мобильного оператора, поэтому эта информация ложная", - отметил И.Мамедов.

Отметим, что недавно в СМИ появилась информация о том, что ООО AzQtel появится на рынке в качестве 5-го мобильного оператора под названием SAZZ.

Напомним, что на днях была распространена еще одна информация о том, что 4-й мобильный оператор - компания Delta Telecom - планирует оказывать услуги на основе современной 4G-технологии. Мобильную инфраструктуру компания построит в диапазоне частоты 2.4 ГГц вместе с Alcatel-Lucent, Ericson и другими компаниями, с которыми она сотрудничает.