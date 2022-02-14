Замминистра: В этом году нами выявлены 126 фейковых страниц в соцсетях

С 1 января этого года Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана провело проверку 126 фейковых страниц в социальных сетях, с которых распространялась ложная информация.

С 1 января этого года Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана провело проверку 126 фейковых страниц в социальных сетях, с которых распространялась ложная информация.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на презентации отчета о сети дезинформации об Азербайджане и гибридных угрозах, подготовленного Центром социальных исследований (ЦСИ).

По его словам, для борьбы с дезинформацией все слои общества должны работать вместе: "Во время 44-дневной войны мы постоянно сталкивались с провокациями противника. В результате их жалоб аккаунты многих наших людей были закрыты. Однако в результате нашего вмешательства было получено 159 значков верификации".