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    Замминистра: В Азербайджане готовятся новые законы об инновациях и инвестициях

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "В стране разрабатываются новые законы об инновациях и инвестициях. Полагаю, что эти законы усилят интерес к этим областям".

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде на Инновационном форуме, организованном корпорацией Microsoft в Баку.

    По словам Э.Велизаде, с 1 марта будет объявлен новый конкурс грантов: "С 1 марта по апрель вы также можете направить свои предложения на конкурс".

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