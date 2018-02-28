Замминистра: В Азербайджане готовятся новые законы об инновациях и инвестициях

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "В стране разрабатываются новые законы об инновациях и инвестициях. Полагаю, что эти законы усилят интерес к этим областям".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде на Инновационном форуме, организованном корпорацией Microsoft в Баку.

По словам Э.Велизаде, с 1 марта будет объявлен новый конкурс грантов: "С 1 марта по апрель вы также можете направить свои предложения на конкурс".