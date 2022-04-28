Замминистра: Мы думаем о построении сильной экономики за счет цифровизации

Правительство Азербайджана планирует построить сильную экономику за счет возможностей, предоставляемых цифровизацией.

Правительство Азербайджана планирует построить сильную экономику за счет возможностей, предоставляемых цифровизацией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов на II Международной конференции "Цифровая экономика: Современные вызовы и реальные возможности" в Баку.

"Согласно последним оценкам Всемирного банка, доля цифровой экономики в мировом ВВП к 2030 году достигнет 25%. Это еще раз показывает важность цифровой экономики. Цифровизация для министерства - это не цель, а инструмент, за счет которого мы думаем построить сильную экономику. Уверенное цифровое развитие является более устойчивым к потрясениям. Кое-какая работа уже проделана, но есть над чем работать", - сказал замминистра.