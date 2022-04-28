О нас
Аудио новости

Замминистра: Мы думаем о построении сильной экономики за счет цифровизации

Замминистра: Мы думаем о построении сильной экономики за счет цифровизации Правительство Азербайджана планирует построить сильную экономику за счет возможностей, предоставляемых цифровизацией.
ИКТ
28 апреля 2022 г. 17:05
Замминистра: Мы думаем о построении сильной экономики за счет цифровизации

Правительство Азербайджана планирует построить сильную экономику за счет возможностей, предоставляемых цифровизацией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов на II Международной конференции "Цифровая экономика: Современные вызовы и реальные возможности" в Баку.

"Согласно последним оценкам Всемирного банка, доля цифровой экономики в мировом ВВП к 2030 году достигнет 25%. Это еще раз показывает важность цифровой экономики. Цифровизация для министерства - это не цель, а инструмент, за счет которого мы думаем построить сильную экономику. Уверенное цифровое развитие является более устойчивым к потрясениям. Кое-какая работа уже проделана, но есть над чем работать", - сказал замминистра.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Rəqəmsallaşma hesabına güclü iqtisadiyyat qurmaq barədə düşünürük"

Другие новости из категории

Министр: Средства, вкладываемые бизнесом в инновации, недостаточны
Министр: Средства, вкладываемые бизнесом в инновации, недостаточны
28 апреля 2022 г. 11:50
Рашад Набиев: Большая часть наших предпринимателей хочет вложиться в новые технологии
Рашад Набиев: Большая часть наших предпринимателей хочет вложиться в новые технологии
28 апреля 2022 г. 11:48
Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС
28 апреля 2022 г. 08:28
Азеркосмос предоставит спутниковые услуги Африке
Азеркосмос предоставит спутниковые услуги Африке
27 апреля 2022 г. 17:39
Рогозин закрыл аккаунт в Twitter на фоне покупки соцсети Маском
Рогозин закрыл аккаунт в Twitter на фоне покупки соцсети Маском
26 апреля 2022 г. 21:44
Meta откроет в США первый офлайн-магазин с товарами для виртуальной реальности
Meta откроет в США первый офлайн-магазин с товарами для виртуальной реальности
26 апреля 2022 г. 05:14
Илон Маск купил компанию Twitter за 44 млрд долларов
Илон Маск купил компанию Twitter за 44 млрд долларов
25 апреля 2022 г. 23:03
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась новая функция
24 апреля 2022 г. 20:54
Китай планирует защищать Землю от астероидов
Китай планирует защищать Землю от астероидов
24 апреля 2022 г. 08:20
В WhatsApp для смартфонов появилась новая функция
В WhatsApp для смартфонов появилась новая функция
24 апреля 2022 г. 06:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi