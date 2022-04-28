Замминистра: Мы думаем о построении сильной экономики за счет цифровизации

Правительство Азербайджана планирует построить сильную экономику за счет возможностей, предоставляемых цифровизацией.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов на II Международной конференции "Цифровая экономика: Современные вызовы и реальные возможности" в Баку.
"Согласно последним оценкам Всемирного банка, доля цифровой экономики в мировом ВВП к 2030 году достигнет 25%. Это еще раз показывает важность цифровой экономики. Цифровизация для министерства - это не цель, а инструмент, за счет которого мы думаем построить сильную экономику. Уверенное цифровое развитие является более устойчивым к потрясениям. Кое-какая работа уже проделана, но есть над чем работать", - сказал замминистра.