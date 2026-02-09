Замминистра: Цифровизация способствует повышению конкурентоспособности экономики

В Азербайджане принимаются последовательные и систематические меры по укреплению кибербезопасности в государственном и частном секторах и формированию национальной экосистемы кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на мероприятии, посвященном 6-му выпуску специалистов Центра кибербезопасности Азербайджана.

Он подчеркнул, что в последние годы в рамках целенаправленной социально-экономической политики страна добилась значительных успехов в сфере цифрового развития.

По словам Мамедова, цифровизация, помимо повышения эффективности государственного управления, создает широкие возможности для повышения конкурентоспособности экономики и улучшения качества услуг, предоставляемых гражданам.

"В то же время, расширение информационных систем параллельно с цифровизацией приводит к росту киберугроз, рисков нарушения конфиденциальности и целостности данных. В этой связи ответственный подход госорганов и частного сектора к цифровой безопасности граждан, обеспечению информационной безопасности и кибербезопасности имеет особое значение как неотъемлемая часть цифрового развития", - добавил замминистра.