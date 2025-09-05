За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений Азербайджана

В Азербайджане 95 сотрудников 47 государственных учреждений из-за несоблюдения правил кибергигиены стали жертвами хакерских атак в первой половине текущего года.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на VI Саммите ИТ-руководителей государственных учреждений.

По его словам, из них 16% были сотрудниками с административными полномочиями.

"За указанный период выявлены 62 уязвимости в государственной информационной системе, позволявшие получать и собирать персональные данные", - добавил Мамедов.