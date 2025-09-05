Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений Азербайджана

    ИКТ
    • 05 сентября, 2025
    • 11:09
    За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений Азербайджана

    В Азербайджане 95 сотрудников 47 государственных учреждений из-за несоблюдения правил кибергигиены стали жертвами хакерских атак в первой половине текущего года.  

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на VI Саммите ИТ-руководителей государственных учреждений.

    По его словам, из них 16% были сотрудниками с административными полномочиями.

    "За указанный период выявлены 62 уязвимости в государственной информационной системе, позволявшие получать и собирать персональные данные", - добавил Мамедов.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda 47 dövlət qurumunun 95 əməkdaşı haker hücumlarının qurbanı olub
    Английская версия Английская версия
    95 public employees in Azerbaijan fell victim to cyberattacks in 1H2025

