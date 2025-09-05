За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений Азербайджана
ИКТ
- 05 сентября, 2025
- 11:09
В Азербайджане 95 сотрудников 47 государственных учреждений из-за несоблюдения правил кибергигиены стали жертвами хакерских атак в первой половине текущего года.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на VI Саммите ИТ-руководителей государственных учреждений.
По его словам, из них 16% были сотрудниками с административными полномочиями.
"За указанный период выявлены 62 уязвимости в государственной информационной системе, позволявшие получать и собирать персональные данные", - добавил Мамедов.
Последние новости
12:44
Грачья Саргсян: Военный бюджет Армении никогда не достигнет уровня военного бюджета АзербайджанаВ регионе
12:30
СЭБ сообщила о прогрессе в расследовании фишинговых атак через TelegramИКТ
12:28
Азербайджан поблагодарил ICAO за помощь в расследовании крушения самолета AZAL близ АктауИнфраструктура
12:27
Марокканское издание: В Баку впечатляюще переплетаются контрасты прошлого и будущегоТуризм
12:24
Генсек ICAO: Важен переход гражданской авиации Азербайджана на новый этап развитияИнфраструктура
12:23
Финляндия присоединилась к декларации о мирном урегулировании конфликта в ПалестинеДругие страны
12:17
Оштрафован виновник пожара в физулинском селе БабыПроисшествия
12:04
Милли Меджлис проведет специальное заседание, посвященное Вашингтонским соглашениямМилли Меджлис
12:00
Фото