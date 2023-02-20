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Южная Корея готовится к запуску 6G

Южная Корея готовится к запуску 6G Yonhap: связь 6G в Южной Корее заработает уже в 2028 году
ИКТ
20 февраля 2023 г. 19:40
Южная Корея готовится к запуску 6G

Власти Южной Кореи намерены запустить в стране сотовую связь шестого поколения уже в 2028 году, на два года раньше срока, прописанного в госплане K-Network 2030.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

На данный момент в правительстве страны проходит технико-экономическое обоснование проекта, направленного на исследования и разработки 6G. Проект оценивается в 481,7 млн долларов США.

Отмечается, что разработка и внедрение 6G форсируется желанием правительства сохранить за Южной Кореей звание мирового лидера в сетевой инфраструктуре. К тому же, по данным Yonhap, скорому запуску 6G благоволят восстановление цепочек поставок электронных компонентов и разработка инновационного ПО.

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Версия на английском языке S. Korea plans to launch 6G network service

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