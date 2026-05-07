Яссер Алаки: ИБР готов оказать Азербайджану поддержку в сфере ИИ

Группа Исламского банка развития (ИБР) готова оказать Азербайджану финансовую поддержку в сфере искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель Департамента развития бизнеса Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Яссер Алаки.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект важен не только для Азербайджана, но и в целом в глобальном масштабе:

"Это новая сфера для каждого из нас. Мы все вместе стараемся определить, какие шаги можем предпринять. Поэтому, если азербайджанские компании реализуют определенные инициативы или программы, связанные с искусственным интеллектом, мы готовы поддержать их с финансовой точки зрения".