Яссер Алаки: ИБР готов оказать Азербайджану поддержку в сфере ИИ
ИКТ
- 07 мая, 2026
- 13:46
Группа Исламского банка развития (ИБР) готова оказать Азербайджану финансовую поддержку в сфере искусственного интеллекта.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель Департамента развития бизнеса Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Яссер Алаки.
Он подчеркнул, что искусственный интеллект важен не только для Азербайджана, но и в целом в глобальном масштабе:
"Это новая сфера для каждого из нас. Мы все вместе стараемся определить, какие шаги можем предпринять. Поэтому, если азербайджанские компании реализуют определенные инициативы или программы, связанные с искусственным интеллектом, мы готовы поддержать их с финансовой точки зрения".
