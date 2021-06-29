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Японский суперкомпьютер подтвердил статус самого быстрого в мире

Японский суперкомпьютер подтвердил статус самого быстрого в мире Японский суперкомпьютер "Фугаку" сохранил статус самого быстрого в мире. Это вновь подтвердили эксперты международного проекта "Топ-500", которые определяют рейтинги такого рода.
ИКТ
29 июня 2021 г. 07:51
Японский суперкомпьютер подтвердил статус самого быстрого в мире

Японский суперкомпьютер "Фугаку" сохранил статус самого быстрого в мире. Это вновь подтвердили эксперты международного проекта "Топ-500", которые определяют рейтинги такого рода.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

"Фугаку" был признан самым быстрым в мире в июне 2020 года. В ноябре этот статус был вновь подтвержден. В то же время США и Китай в течение нынешнего года планируют запустить более мощные суперкомпьютеры, и "Фугаку" может потерять положение самого быстрого в мире.

На полную мощность он был запущен в марте нынешнего года в вычислительном центре японского государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе. Этот суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно со специалистами Рикэн. Он способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раза превышает скорость суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси), который ранее занимал первое место в рейтинге, а теперь опустился на вторую строчку. На третьем месте также находится американский суперкомпьютер, а четвертую и пятую позиции занимают машины из Китая.

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