Японский суперкомпьютер подтвердил статус самого быстрого в мире

Японский суперкомпьютер "Фугаку" сохранил статус самого быстрого в мире. Это вновь подтвердили эксперты международного проекта "Топ-500", которые определяют рейтинги такого рода.

Японский суперкомпьютер "Фугаку" сохранил статус самого быстрого в мире. Это вновь подтвердили эксперты международного проекта "Топ-500", которые определяют рейтинги такого рода.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei .

"Фугаку" был признан самым быстрым в мире в июне 2020 года. В ноябре этот статус был вновь подтвержден. В то же время США и Китай в течение нынешнего года планируют запустить более мощные суперкомпьютеры, и "Фугаку" может потерять положение самого быстрого в мире.

На полную мощность он был запущен в марте нынешнего года в вычислительном центре японского государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе. Этот суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно со специалистами Рикэн. Он способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раза превышает скорость суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси), который ранее занимал первое место в рейтинге, а теперь опустился на вторую строчку. На третьем месте также находится американский суперкомпьютер, а четвертую и пятую позиции занимают машины из Китая.