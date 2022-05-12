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Япония и ЕС объявили о запуске партнерства в цифровой сфере

Япония и ЕС объявили о запуске партнерства в цифровой сфере Япония и ЕС по итогам состоявшегося в четверг саммита в Токио приняли совместную декларацию о запуске цифрового партнерства.
ИКТ
12 мая 2022 г. 07:54

Япония и ЕС по итогам состоявшегося саммита в Токио приняли совместную декларацию о запуске цифрового партнерства.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"На этом саммите мы сделали ряд важных шагов. В первую очередь ЕС и Япония запускают цифровое партнерство", - сказала она.

Это первое подобное партнерство ЕС с какой-либо страной. По словам главы ЕК, соглашение должно раскрыть потенциал взаимодействия в этой области и помочь обеспечить успешный переход к цифровизации, который приведет к процветанию и устойчивому развитию.

Мишель и фон дер Ляйен находятся с визитом в Японии для участия в регулярном саммите. Глава Евросовета 13 мая также посетит Хиросиму.

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