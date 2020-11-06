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Xiaomi выпустила инновационную камеру для смартфонов

Xiaomi выпустила инновационную камеру для смартфонов Сроки появления такого смартфона пока остаются в тайне
ИКТ
6 ноября 2020 г. 14:06
Xiaomi выпустила инновационную камеру для смартфонов

О создании новой выдвижной камеры для смартфона объявила китайская компания Xiaomi.

Как передает Report, инновационная разработка была представлена представителями бренда на Xiaomi Developer Conference.

Пока точных данных о характеристиках модуля камеры нет, известно лишь то, что разработчики были вдохновлены объективами полноразмерных камер. Опытный образец получил большую диафрагму, благодаря чему количество пропускаемого света выросло на 300%. Это существенно повысит качество получаемых снимков при недостаточном освещении.

Будет и улучшенная система стабилизации картинки, что означает, что снимки станут четче, а брака при съемке станет меньше.

Сроки появления такого смартфона пока остаются в тайне.

Инженерам придется поработать не только с миниатюризацией, для современных тонких корпусов телефонов, но и над ресурсом — подвижная часть может стать большой проблемой в реальном использовании.

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