    WSJ: OpenAI подписала сделку с Oracle на $300 млрд

    ИКТ
    • 11 сентября, 2025
    • 00:49
    WSJ: OpenAI подписала сделку с Oracle на $300 млрд

    Американский разработчик ChatGPT OpenAI заключил сделку с корпорацией Oracle на покупку вычислительных мощностей для развития искусственного интеллекта (ИИ) на сумму $300 млрд сроком на пять лет.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По их информации, большая часть новых доходов Oracle связана с прибылью от сделки с OpenAI. Сумма контракта намного превышает текущую выручку OpenAI и является одной из крупнейших когда-либо совершенных сделок в области облачных вычислений. Отмечается, что для работы такого центра обработки данных понадобится мощность в 4,5 гигаватт, что эквивалентно потреблению энергии около 4 млн домов.

    WSJ: "OpenAI" "Oracle" ilə 300 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

