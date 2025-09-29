Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    White Hill Capital будет финансировать стартапы двух категорий в Азербайджане

    ИКТ
    • 29 сентября, 2025
    • 14:08
    White Hill Capital будет финансировать стартапы двух категорий в Азербайджане

    Венчурный фонд White Hill Capital будет финансировать стартапы двух категорий в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил управляющий партнер White Hill Capital Аслан Султанов журналистам в рамках инновационного саммита INMerge 2025 в Баку.

    По его словам, White Hill Capital - это центральноазиатский фонд с капиталом 50 млн долларов США, специализирующийся на расширении стартапов из Центральной Азии на Ближний Восток и в регион Северной Африки. "Сегодня мы завершили проект по созданию совместного инвестиционного инструмента с Агентством по инновациям и цифровому развитию (АИЦР). АИЦР вложит определенную сумму денег. Мы добавим по два доллара на каждый доллар и будем финансировать с помощью этого инструмента стартапы двух категорий", - сказал он.

    Султанов отметил, что первая категория - это в основном стартапы из Азербайджана, которые хотят расширяться сначала в Центральную Азию, а затем в ОАЭ, Катар и другие страны. Вторая - это финансирование любых компаний, которые хотят выйти на азербайджанский рынок, создать компанию, нанять людей и платить налоги. "Мы верим, что с помощью этого инструмента сможем создать успешную дорожную карту для азербайджанских стартапов, желающих расширяться", - сказал он.

    Аслан Султанов добавил, что компании, которые быстро выходят на родные рынки, получают преимущество в плане роста капитализации: "Мы тоже планируем это делать. Таким образом, мы будем искать проекты, рассматривать их и надеемся, что будем инвестировать. Уже сегодня мы объявили об инвестициях в две компании - Clopos и Receptor. Каждая получит примерно по 150 тыс. долларов США. Мы поможем им расшириться за пределы Азербайджана, войти в нашу акселерационную программу, которую мы реализуем в Дубае".

    Отметим, что в рамках саммита был подписан учредительный договор между АИЦР и White Hill Capital о создании новой венчурной финансирующей компании в Азербайджане.

    АИЦР венчурный фонд финансирование стартапы
    "White Hill Capital" Azərbaycanda iki kateqoriya startapı maliyyələşdirəcək
    White Hill Capital to finance two categories of startups in Azerbaijan

    Последние новости

    14:44

    Мухтар Бабаев: В Азербайджане еще будут проводиться климатические недели

    Экология
    14:41

    BakuBus обеспечил работой 675 человек в Гяндже

    Инфраструктура
    14:33

    Скончался заслуженный артист Джабир Иманов

    Искусство
    14:33
    Фото

    Определился победитель соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    14:25

    Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    14:22

    В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнований

    Спорт
    14:15

    Али Асадов прибыл в Минск

    Внешняя политика
    14:15
    Фото

    Делегация Узбекистана побывала в парке Победы

    Внешняя политика
    14:14

    Джумаев: Азербайджан чутко подходит к восстановлению памятников в Карабахе

    Kультурная политика
    Лента новостей