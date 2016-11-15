Whatsapp собирается запустить функцию зашифрованных видеозвонков

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Мессенджер Whatsapp в скором времени запустит новую функцию зашифрованных видеозвонков, с помощью которой пользователи смогут общаться в режиме видеоконференции, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Опция будет доступна на платформах iOS, Android и Windows в 180 странах.

Разработчики заверяют, что система шифрования обеспечит полную защищенность видеозвонков, о содержании которых не смогут узнать ни сотрудники Whatsapp, ни правительственные структуры. Кроме того, видеорежим будет исправно работать даже на недорогих смартфонах благодаря последним техническим новациям, которые применяются в производстве камер и аккумуляторов.

Также сообщается, что социальная сеть Facebook, которая в 2014 году приобрела Whatsapp, разрешила мобильному приложению использовать свои сервера и каналы связи, благодаря чему передача данных станет осуществляться быстрей и стабильней.

Whatsapp является одним из самых популярных мобильных приложений в мире: им пользуются около миллиарда человек. Ранее в нем были доступны режимы обмена текстовыми сообщениями и файлами, а также функция голосовой связи.