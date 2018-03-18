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    WhatsApp получил несколько новых функций

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили обновленную версию приложения, добавив в него несколько дополнительных функций.

    Как передает Report, теперь пользователи смартфонов на платформе Android смогут добавлять описание для группы, которое будет видно новым участникам группы через ссылку-приглашение.

    Также появился поиск среди участников группы, который находится непосредственно в информации о ней.

    Кроме того, появилась возможность легко и быстро переключаться между голосовым и видеовызовом прямо во время разговора. Для этого необходимо нажать на значок "Видео" во время беседы.

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