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Выявлены поддельные домены государственных структур Азербайджана

Выявлены поддельные домены государственных структур Азербайджана 16:29
ИКТ
1 апреля 2023 г. 17:29
Выявлены поддельные домены государственных структур Азербайджана

В прошлом году были обнаружены поддельные домены государственных структур Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственной службе особой связи и информационной безопасности, обеспечивающей информационную безопасность государственных структур.

"Специалистами Службы были выявлены 48 случаев создания поддельных доменов государственных учреждений. Путем их блокировки кибератаки были предотвращены еще на стадии подготовки", - говорится в сообщении.

Отмечено, что кибератаки любой формы и цели постоянно отслеживаются Централизованной службой электронной почты, созданной Службой, и для их предотвращения своевременно принимаются необходимые меры.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət qurumlarını təqlid edən saxta domenlər aşkarlanıb

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