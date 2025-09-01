    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    ИКТ
    • 01 сентября, 2025
    • 19:14
    Вюсал Халилов: Мировой финал ICPC учит инженеров фундаментальным знаниям

    Мировой финал 49-го Международного студенческого конкурса по программированию ICPC оказывает серьезную помощь в обучении фундаментальным знаниям, которые являются основой для подготовки инженеров.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов.

    По его словам, один из важнейших аспектов мирового финала этого конкурса заключается в том, что это соревнование серьезно помогает в обучении фундаментальным знаниям, необходимым для подготовки инженеров - информации об алгоритмах и структурах данных.

    "Также одной из отличительных особенностей финала является то, что соревнование проходит в командном формате. Поскольку несколько инженеров работают вместе, это также учит работе в команде. Поэтому эти знания и навыки впоследствии очень помогают в корпоративной или другой трудовой жизни", - сказал Халилов. 

    Халилов отметил, что этот конкурс поощряет не бояться самых сложных задач и решать их: "По этой причине я считаю, что он вносит большой вклад в развитие молодежи. Надеюсь, что участие в этом соревновании станет прекрасным примером для нашей молодежи".

    Лента новостей