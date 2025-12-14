Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой.

Как сообщает Report, в ведомстве призвали граждан соблюдать ряд правил безопасности.

Так, жителям горных территорий, а также людям, путешествующим в горы, рекомендуется в морозную погоду по возможности не покидать населенные пункты, а при возникновении такой необходимости заранее информировать близких о направлении движения.

"При передвижении на автомобиле следует обеспечить техническую исправность автомобиля и достаточный запас топлива. Рекомендуется избегать мест с вероятностью схода лавин, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населенный пункт до наступления темноты.

В то же время, поскольку холодная погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических обогревательных приборов, при использовании этих устройств необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует использовать неисправные, нестандартные или кустарно изготовленные обогревательные приборы, не перегружать электрическую сеть и не оставлять работающие обогревательные приборы без присмотра", - подчеркнули в МЧС.