Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

    Происшествия
    • 14 декабря, 2025
    • 21:07
    МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой.

    Как сообщает Report, в ведомстве призвали граждан соблюдать ряд правил безопасности.

    Так, жителям горных территорий, а также людям, путешествующим в горы, рекомендуется в морозную погоду по возможности не покидать населенные пункты, а при возникновении такой необходимости заранее информировать близких о направлении движения.

    "При передвижении на автомобиле следует обеспечить техническую исправность автомобиля и достаточный запас топлива. Рекомендуется избегать мест с вероятностью схода лавин, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населенный пункт до наступления темноты.

    В то же время, поскольку холодная погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических обогревательных приборов, при использовании этих устройств необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует использовать неисправные, нестандартные или кустарно изготовленные обогревательные приборы, не перегружать электрическую сеть и не оставлять работающие обогревательные приборы без присмотра", - подчеркнули в МЧС.

    МЧС Азербайджана предупреждение обращение непогода
    FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib
    Elvis

    Последние новости

    21:23

    Президент Грузии: Мирная политика и мирное сосуществование — наша главная цель

    В регионе
    21:07

    МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

    Происшествия
    20:58

    Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Гусаре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:39

    Торгпред Великобритании по Азербайджану посетил Нахчыван

    Внешняя политика
    20:27

    В окрестностях Пальмиры в Сирии начали операцию против ИГИЛ

    Другие страны
    20:15

    Замминистра: Связи Баку и Ташкента укрепляются благодаря политике лидеров двух стран

    Kультурная политика
    19:46

    В Берлине началась встреча Зеленского, Уиткоффа и Мерца

    Другие страны
    19:38
    Фото

    В Баку состоялось открытие Дней культуры Узбекистана

    Kультурная политика
    19:25

    Азербайджанский боксер назвал хорошими результаты сборной на чемпионате мира

    Индивидуальные
    Лента новостей