    Vüsal Xəlilov: ICPC müsabiqəsinin dünya finalı mühəndislərə fundamental biliklər öyrədir

    • 01 sentyabr, 2025
    • 19:01
    Vüsal Xəlilov: ICPC müsabiqəsinin dünya finalı mühəndislərə fundamental biliklər öyrədir

    49-cu ICPC Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin dünya finalı mühəndislərin yetişməsi üçün əsas olan fundamental biliklərin öyrədilməsinə ciddi yardım göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Mərkəzi Bankı sədrinin müavini Vüsal Xəlilov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu müsabiqənin dünya finalının ən vacib məqamlarından biri odur ki, bu yarış mühəndislərin yetişməsi üçün əsas olan fundamental biliklərin - alqoritmlər və data strukturlarla bağlı olan məlumatların öyrədilməsinə ciddi yardım göstərir:

    "Həmçinin, finalı fərqləndirən məqamlardan biri odur ki, yarış komanda şəklindədir. Bir neçə mühəndis birlikdə çalışdığı üçün bu, həm də komanda daxilində işi öyrədir. Odur ki, bu biliklər və bacarıqlar daha sonra korporativ və ya digər iş həyatında böyük kömək olur".

    V.Xəlilov qeyd edib ki, bu müsabiqə ən ağır məsələlərdən çəkinməməyə və bunları həll etməyə təşviq edir:

    "Bu səbəbdən hesab edirəm ki, onun gənclərin inkişafına böyük töhfəsi var. Ümid edirəm ki, bu yarışda iştirak etmək bizim gənclər üçün çox gözəl nümunə olacaq".

    Вюсал Халилов: Мировой финал ICPC учит инженеров фундаментальным знаниям

