Вюсал Гасымлы: Турция и Пакистан присоединились к проекту "Зеленый и цифровой Шелковый путь"

Стартапы из Турции, Пакистана и других стран присоединились к азербайджанскому стартап-проекту "Зеленый и цифровой Шелковый путь".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, а также исполнительный директор вышеупомянутого проекта Вусал Гасымлы во время мероприятия Demo-Day.

По его словам, в программе, организованной в этом году по инициативе Азербайджана, приняли участие 130 стартапов: "Стартапы прошли несколько этапов, чтобы принять участие в финальных соревнованиях и этапах отбора. На этот раз в проекте приняли участие не только отечественные, но и стартапы из Турции, Пакистана и других стран. Большим достижением является попадание в первую тридцатку из 130 стартапов".

Гасымлы добавил, что программу поддерживают Университет Невады в США, Стамбульский университет, Центр искусственного интеллекта Германии и другие престижные организации.