Выброшенные на ветер гранты в сфере ИКТ - недоработанные сайты, неработающие мобильные приложения - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Со дня создания Государственного фонда развития информационных технологий при министерстве связи и высоких технологий Азербайджана возлагались большие надежды на развитие сферы ИКТ и финансирование проектов с высоким потенциалом в данной сфере.

Согласно Положению фонда, главной целью является развитие предпринимательства в сфере ИКТ, обеспечение финансовой поддержки, интеграция новых технологий в местную экономику, совместные с иностранными специалистами исследования в сфере эффективности и важности проектов, рекомендации по управлению совместными проектами, стимулирование развития интеллектуального бизнеса.

Report изучил ситуацию с реализацией проектов, получивших гранты на организованных фондом конкурсах.

Отметим, что в рамках второго конкурса на получение грантов в 2015 году принято 129 проектов, принято решение о финансировании 30 проектов. В целом, на реализацию проектов выделено больше 300 тыс. манатов.

В ходе расследования выявлено, что все проверяемые проекты находятся в недоработанном состоянии:

tacirlink.az. Целью проекта стоимостью 10 тыс. манатов является стимулирование электронной торговли и онлайн-платежей и создание торговой сети, объединяющей в онлайн режиме субъекты бизнеса и потребителей. Сайт не функционирует и разработан частично…





SoSmart. SoSmart представляет собой мобильное приложение, автоматически переводящее телефон в беззвучный режим или режим вибрации. Оценивается в 10 тыс. манатов. Несмотря на прошедшие 9 месяцев, приложение все еще не разработано. В ходе расследования мы обнаружили другое мобильное приложение под названием Sosmart, являющееся услугой компании Sosmart SPA.

Whatto. Whatto – мобильное приложение, собирающее данные о гардеробе пользователя и предлагающее, что ему носить. Приложение стоимостью 10 тыс. манатов не функционирует.

Отметим, что проекты SoSmart и Whatto разработаны магистрантом Азербайджанского экономического университета Зульфугаром Исмаилзаде. Проекты планировалось претворить в жизнь в Инновационном бизнес-инкубаторе университета.

MUZEYCARD. Проект предусматривает создание и продажу карточной системы, объединяющей музеи Баку, и соответствующего программного обеспечения. А, вернее, предусматривал. Мы не нашли никого, кто смог бы пролить свет на судьбу проекта стоимостью 10 тыс. манатов.

Sizinmarket.az. Под этим названием планировалось создать единый электронный торговый центр и бизнес-платформу (агрегатор). На проект также выделено 10 тыс. манатов. Сайт не функционирует по происшествии уже 9 месяцев с начала реализации (?) проекта.

Sizinmarket.az действует как страница Facebook, распространяя различные новости в сфере технологии и торговли.













investbaku.az. Проект инвестиционного портала Баку предусматривал создание веб-портала и мобильного приложения, которые давали бы полную информацию об инвестиционной среде и возможностях в Баку и различных регионах, приоритетных сферах и других темах в этой области. Целью являлось привлечение местных и иностранных инвесторов в соответствующие сферы. Оценивается в 12 тыс. манатов. Портал функционирует частично, информация на нем старая и не обновляется.

StayTuned.az. Мобильное развлекательное приложение должно было функционировать на рынке ИКТ как информационно-развлекательный гид. Оценивается в 10 тыс. манатов. Портал не работает.













Getonline.az. Сайт должен был предложить пользователям возможность воспользоваться услугами специализированных магазинов, кафе, ресторанов и других торговых объектов в сфере услуг. На проект выделено 12 тыс. манатов. Портал не функционирует, а указанный номер владельца домена вообще не существует.









На 8 проектов, ставших темой нашего короткого расследования, выделено 82 тыс. манатов, однако ни один из них до конца так и не был реализован.

На днях Госфонд объявил очередных победителей конкурса на получение гранта, на 29 проектов выделено в целом 395 тыс. манатов.

В отличие от итогов второго конкурса, общественности не представлены ни цель, ни описание проектов, победивших в этом месяце.