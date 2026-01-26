Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Вусал Гасымлы: ИИ кардинально изменит национальную экономику

    ИКТ
    • 26 января, 2026
    • 11:19
    Вусал Гасымлы: ИИ кардинально изменит национальную экономику

    Искусственный интеллект способен кардинально изменить общество и национальную экономику Азербайджана.

    Как сообщает Report, данное мнение выразил директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы на презентации учебника InsurTech ("Страховые технологии"), подготовленного ​​ЦАЭРК совместно с Академией государственного управления при президенте и ОО "Ассоциация страховщиков Азербайджана".

    По словам Гасымлы, стремительное развитие технологий охватывает все сектора экономики. Он отметил, что сегодня особенно заметен переход к так называемому агентному искусственному интеллекту, который способен изменить не только технологический сектор, но и общество в целом, а также образ жизни людей.

    Глава ЦАЭРК подчеркнул, что на фоне этих масштабных преобразований невозможно оставаться в стороне, поэтому было принято решение о разработке учебника по ИИ с участием профильных специалистов. "Цель - объединить теоретические знания и практику", - добавил он.

