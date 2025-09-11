Водительские удостоверения в Азербайджане станут доступны через электронное правительство
ИКТ
- 11 сентября, 2025
- 13:16
В Азербайджане сведения, указанные в водительском удостоверении, можно будет получить через систему "Электронное правительство".
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, утвердив изменения в Положение о правилах приема экзаменов для получения водительских удостоверений и их выдачи.
Согласно поправкам, данные водительского удостоверения, представленные через систему "Электронное правительство", будут приравнены к самому документу.
Последние новости
13:51
В РФ заявили, что пока не договорились о разговоре Путина с ТрампомДругие страны
13:50
Фото
В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобильПроисшествия
13:48
Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратамВнутренняя политика
13:44
Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФДругие страны
13:44
Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозуВ регионе
13:38
Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимоНаука и образование
13:36
Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГРелигия
13:30
Минторговли: Казахстан не получал уведомлений о возможных санкциях ЕСДругие страны
13:30