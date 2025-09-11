Водительские удостоверения в Азербайджане станут доступны через электронное правительство

В Азербайджане сведения, указанные в водительском удостоверении, можно будет получить через систему "Электронное правительство".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, утвердив изменения в Положение о правилах приема экзаменов для получения водительских удостоверений и их выдачи.

Согласно поправкам, данные водительского удостоверения, представленные через систему "Электронное правительство", будут приравнены к самому документу.