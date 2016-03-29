Во Франции Google оштрафован за нарушение "права на забвение"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL) объявила о нарушении компанией Google вышедшего в прошлом году официального предписания применять "право на забвение" ко "всем доменным именам" поисковой системы, включая Google.com.

Как передает Report со ссылкой на зарубежным СМИ, в связи с этим поисковику назначен штраф в размере 100 000 евро.

При обращении граждан стран Европы Google удаляла результаты поиска только на европейских сайтах, как, например, Google.de в Германии или Google.fr во Франции на том основании, что в противном случае это будет оказывать сдерживающий эффект на свободный поток информации.

В мае прошлого года CNIL потребовала, чтобы Google расширила применение решения для всех её доменов, в том числе Google.com, из-за лёгкости перехода на него с европейского домена.

Пресс-секретарь Google заявил, что компания напряжённо работает над реализацией "права на забвение" в Европе. Вместе с тем, он выразил несогласие с утверждением CNIL, что она имеет право контролировать контент, к которому могут получить доступ люди, живущие за пределами Франции. По словам представителя Google, компания намерена обжаловать решение регулятора.