Внесены изменения в устав Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Агентство будет представлять Министерству цифрового развития и транспорта предложения по определению перечня государственных информационных систем, участвовать в обеспечении формирования архитектуры цифрового развития и осуществлять контроль за реализацией цифровизации в соответствии с этой архитектурой, а также дважды в год отчитываться перед министерством о проделанной работе и принятых мерах в области цифрового развития и электронного правительства.