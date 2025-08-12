О нас

Внесены изменения в устав Агентства инноваций и цифрового развития

Внесены изменения в устав Агентства инноваций и цифрового развития Внесены изменения в устав Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
ИКТ
12 августа 2025 г. 13:18
Внесены изменения в устав Агентства инноваций и цифрового развития

Внесены изменения в устав Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Агентство будет представлять Министерству цифрового развития и транспорта предложения по определению перечня государственных информационных систем, участвовать в обеспечении формирования архитектуры цифрового развития и осуществлять контроль за реализацией цифровизации в соответствии с этой архитектурой, а также дважды в год отчитываться перед министерством о проделанной работе и принятых мерах в области цифрового развития и электронного правительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin Nizamnaməsi" dəyişib

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi