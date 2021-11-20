Владельцы Tesla лишились доступа к автомобилям из-за сбоя работы приложения

Владельцы электромобилей Tesla вчера испытывали трудности с доступом к своим автомобилям из-за технической неисправности компании.

Владельцы электромобилей Tesla вчера испытывали трудности с доступом к своим автомобилям из-за технической неисправности компании.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

Несколько десятков водителей Tesla пожаловались в социальных сетях на то, что не могут попасть в свои автомобили из-за некорректной работы приложения компании.

Tesla пока никак не прокомментировала этот вопрос, однако основатель компании Илон Маск ответил в Twitter на аналогичную жалобу одного из владельцев Model 3 в Южной Корее, пообещав организовать проверку.

Кроме того, в службе Downdetector, которая мониторит работу интернет-ресурсов, зарегистрировано более 500 сообщений о сбоях в электронных системах Tesla.