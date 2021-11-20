О нас
Report Georgia
Аудио новости

Владельцы Tesla лишились доступа к автомобилям из-за сбоя работы приложения

Владельцы Tesla лишились доступа к автомобилям из-за сбоя работы приложения Владельцы электромобилей Tesla вчера испытывали трудности с доступом к своим автомобилям из-за технической неисправности компании.
ИКТ
20 ноября 2021 г. 14:55
Владельцы Tesla лишились доступа к автомобилям из-за сбоя работы приложения

Владельцы электромобилей Tesla вчера испытывали трудности с доступом к своим автомобилям из-за технической неисправности компании.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

Несколько десятков водителей Tesla пожаловались в социальных сетях на то, что не могут попасть в свои автомобили из-за некорректной работы приложения компании.

Tesla пока никак не прокомментировала этот вопрос, однако основатель компании Илон Маск ответил в Twitter на аналогичную жалобу одного из владельцев Model 3 в Южной Корее, пообещав организовать проверку.

Кроме того, в службе Downdetector, которая мониторит работу интернет-ресурсов, зарегистрировано более 500 сообщений о сбоях в электронных системах Tesla.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tesla drivers report being locked out during server outage
Версия на азербайджанском языке “Tesla” sahibləri nasazlıq səbəbindən avtomobillərinə daxil ola bilməyiblər

Самое читаемое

Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46
Елена Брызгалина: Я испытала гордость за Азербайджан
Елена Брызгалина: Я испытала гордость за Азербайджан
14 ноября 2021 г. 22:07
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
14 ноября 2021 г. 01:41
Сборная Бельгии вышла на чемпионат мира по футболу 2022 года
Сборная Бельгии вышла на чемпионат мира по футболу 2022 года
14 ноября 2021 г. 02:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi